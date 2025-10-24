Спущен на воду головной многоцелевой боевой корабль MRCV для ВМС Сингапура

ЦАМТО, 23 октября. Компания ST Engineering объявила о состоявшейся 21 октября на верфи Benoi Yard церемонии спуска на воду и крещения головного многоцелевого боевого корабля MRCV (Multi-Role Combat Vessel).

Новый корабль, предназначенный для ВМС Сингапура, получил наименование "Виктори".

Корабль проекта MRCV предназначен для применения в качестве плавучей базы для беспилотных летательных, надводных и подводных систем и должен значительно расширить боевые возможности ВМС Сингапура. Модульная конструкция позволит быстро адаптировать корабль для выполнения широкого спектра задач, от ведения боевых действий до оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий. Возможность размещения контейнерных модулей, включая медицинские и логистической поддержки, позволит ВМС гибко реагировать на меняющиеся угрозы.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Минобороны Сингапура заключило с компанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракт на проектирование и строительство шести многоцелевых боевых кораблей MRCV.

Стоимость контракта не раскрывалась. Планируется, что шесть кораблей нового класса будут поставляться, начиная с 2028 года. Строительство платформ выполнит подразделение ST Engineering Marine Ltd. Предполагается, что корабли MRCV заменят принятые на вооружение с 1990 года ракетные корветы класса "Виктори", срок эксплуатации которых истекает. Все шесть кораблей новой серии сохранят названия и бортовые номера корветов класса "Виктори".

Saab и датская судостроительная компания Odense Maritime Technology (OMT) стали разработчиками базового проекта MRCV. Концепция предполагает его оснащение системами искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Высокий уровень автоматизации и широкое применение необитаемых аппаратов позволят сократить численность экипажа без ущерба для боевых возможностей корабля.

Резка стали для строительства головного корабля MRCV началась 8 марта 2024 года. Закладка киля состоялась 22 октября 2024 года. Строительство второго корабля серии началось в апреле 2025 года.

MRCV – самый большой и сложный военный корабль из когда-либо построенных в Сингапуре. Его длина составляет 150 м, ширина – 21 м, водоизмещение – 8000 т. Расчетная скорость – свыше 22 узлов, дальность хода превысит 7000 морских миль, автономность – 21 сутки.

В состав вооружения, вероятно, войдут: 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid Strales группы Leonardo, два 30-мм ДУМВ Typhoon Mk 30-C, установка вертикального пуска (УВП) с ЗУР VL MICA NG и Aster B1 NT в носовой части, а также пусковые установки ПКР Blue Spear в средней части. Корабль получит систему боевого управления, разработанную Сингапурским оборонным научно-техническим агентством (DSTA).

На летной палубе и в ангаре, помимо вертолетов, будут размещаться БЛА вертолетного типа. MRCV будет служить "материнским кораблем" для дистанционно управляемых систем, сможет транспортировать и применять различные БЛА и необитаемые надводные/подводные аппараты. Это позволит одному MRCV выполнять задачи, для которых ранее требовались корабли нескольких типов.