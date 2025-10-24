Швеция сможет поставить Украине первые истребители Gripen E только через 3 года

ЦАМТО, 23 октября. Швеция сможет поставить Украине первую партию новейших истребителей Gripen E через три года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 октября премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Швеция и Украина 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Украине, речь идет о поставке 100-150 самолетов.

"Сейчас мы говорим о модели E, то есть о самом последнем поколении, которое мы недавно представили в шведских ВВС. Производственные мощности сейчас создаются. Мы сможем начать поэтапные поставки примерно через три года", – сказал У.Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По словам министра обороны королевства Пола Йонсона, Швеция и Украина ищут варианты финансирования поставок истребителей Gripen E.

"Украина попросила 100-150 Gripen E, и мы рассматриваем, как они могут финансироваться", – цитирует "РИА Новости" П.Йонсона.

Украина может оплатить шведские истребители Gripen за счет замороженных российских активов, пишет британская газета Guardian.

"Украина может купить до 150 истребителей Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов в соответствии с соглашением, согласованным 22 октября", – говорится в материале.