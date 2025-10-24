Войти
Мадуро: армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ПЗРК "Игла-С"

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с 9К338 "Игла-С"
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с пусковой установкой российского переносного зенитного ракетного комплекса 9К338 "Игла-С". Каракас, 14.03.2015.
Источник изображения: Juan Barreto / AFP

ЦАМТО, 23 октября. Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ПЗРК "Игла-С" на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории страны, она должна быть неприступной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Все военные мира знают эффективность ПЗРК "Игла-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял", – цитирует "РИА Новости" заявление главы государства в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.

По словам Н.Мадуро, "тысячи" подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для противовоздушной обороны позиции по всей территории страны.

В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по "наркоторговцам" внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.

В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.

