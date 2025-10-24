Войти
Комбриг Верещагин: современный бой за счет БПЛА меняется раз в несколько недель

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Постоянно происходят изменения в области беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, пояснил боец

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Постоянные изменения в области беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов меняют особенности ведения боевых действий в зоне СВО каждые несколько недель. Об этом в интервью ТАСС заявил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

"За три недели происходят такие изменения и у противника, и у нас, что если не находишься непосредственно в гуще событий, то возникает ощущение, что вообще идет какая-то другая новая война", - сказал он.

Он добавил, что современные боевые действия меняются очень динамично. "Все больше и больше применяются беспилотные средства различного типа и наземные робототехнические комплексы, которые позволяют нам двигать [к передовой] средства связи, средства радиоэлектронной борьбы и, соответственно, подвоз боеприпасов, еды, воды, всего необходимого на переднем крае тоже осуществляется роботами", - сказал Верещагин. Командир при этом добавил, что такие системы, даже если они оснащены технологиями искусственного интеллекта, машинным зрением, все равно управляются человеком. 

