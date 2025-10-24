Камикадзе-рекордсмены: самые дальние удары тактических российских БПЛА в спецоперации

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в паре с беспилотным разведчиком ZALA уничтожил французскую самоходную артустановку (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ), преодолев 65 км. ТАСС собрал примеры применения БПЛА в спецоперации на большие расстояния и поговорил с экспертом о дальности связи с беспилотниками

Об уничтожении "Ланцетом" очередного орудия Caesar сообщили в Минобороны России, уточнив, что работали специалисты Испытательного центра "Рубикон".

Российский барражирующий боеприпас, получивший известность благодаря успешному применению в ходе спецоперации, постоянно уничтожает самоходки иностранного образца. Так, в июне 2025 года САУ стали основной добычей операторов "Ланцетов".

Прилетел, увидел, поразил

Для операторов "Ланцетов" давно стали рабочими расстояния в 80 и более километров. В сентябре 2023 года российское военное ведомство отчиталось о поражении истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. На тот момент расстояние от стоянки самолета до линии боевого соприкосновения превышало 80 км. "Абсолютно точно, это не последний рекорд "Ланцета" по дальности", — заявил тогда источник ТАСС, близкий к Воздушно-космическим силам России. Собеседник агентства отметил, что дальность ударов беспилотника-камикадзе может быть и выше при условии применения ретрансляторов радиосигнала.

Еще один дальний удар "Ланцетом" был заявлен его производителем — компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников") — в октябре 2025 года. Тогда оператор разведывательного БПЛА ZALA Z-16 заметил мобильную зенитную установку ВСУ, ведущую огонь. К цели с расстояния 81 км направился беспилотник-камикадзе и успешно ее поразил.

В том же месяце расчет "Ланцета" выиграл дуэль у украинских дроноводов, уничтожив расчет БПЛА ВСУ на дальности более 80 км. "Они просто у дороги встали на краю лесополосы, машину поставили и вокруг присели под деревьями, рядом оборудование было, вторая машина, пикап и микроавтобус, — привело Минобороны России слова оператора барражирующего боеприпаса Эдуарда Мкртчяна. — Они у микроавтобуса собрались, а рядом с пикапом было именно оборудование, то есть антенна. <...> [На расстоянии] в 80 с лишним километров они, наверное, чувствовали себя в безопасности, поэтому довольно раскрыто они были".

Рекордной можно считать дальность применения "Ланцета" в начале августа 2025 года. Тогда, по сообщению ZALA Aero, под удар попала передвижная радиолокационная станция П-18 "Малахит". "Цель была уничтожена на расстоянии 101 км от точки взлета", — говорится на сайте производителя.

"Летающее крыло" ZALA Z-16 — "глаза" операторов "Ланцетов" — также покоряет новые дистанции боевой работы. Так, в июле 2025 года Telegram-канал ZALA Aero, анализируя кадры Минобороны России с поражением радиолокационной станции ВСУ в глубоком тылу противника, отметил, что разведывательный БПЛА обеспечил объективный контроль поражения цели на расстоянии более 100 км. "Данный факт подтверждает способность модернизированных разведчиков ZALA Z-16, оснащенных новыми каналами связи, обеспечивать устойчивую передачу видеоданных и телеметрии на значительном удалении от оператора, несмотря на интенсивное противодействие средств РЭБ противника", — сообщил разработчик беспилотников.

В июне 2025 года российское Минобороны обнародовало кадры поражения "Геранью" цеха сборки украинских беспилотников на аэродроме в подконтрольном ВСУ Краматорске ДНР. Судя по видеоролику, беспилотник был оснащен камерой, которая позволила оператору навести боеприпас точно на цель. Возможность такой модернизации крупного ударного БПЛА обсуждается в СМИ и соцсетях, где публикуются фотографии обломков аппаратов. Утверждается, что "Герани" были дооборудованы бортовыми камерами и радиомодемами, что превратило их в дроны, управляемые операторами. Предполагаемая дальность управления новыми "Геранями" — до 150 км. Благодаря увеличению объемов производства тяжелый беспилотный камикадзе теперь применяется Вооруженными силами России для поражения тактических целей — например, пунктов временной дислокации бойцов ВСУ или радиотехнических объектов.

Технологии и экономика

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с ТАСС назвал несколько способов увеличения дальности применения беспилотников. "Во-первых, это увеличение мощности применяемых систем связи прямой видимости, — сказал он. — Во-вторых, это использование ретрансляторов. В-третьих, это применение спутниковых систем связи. В-четвертых, задействование альтернативных источников передачи сигналов — например, инфраструктуры мобильных операторов". Федутинов пояснил, что каждый из описанных способов имеет как достоинства, так и недостатки. К примеру, при повышении мощности приемо-передающей аппаратуры, как правило, растут ее энергопотребление, габариты и масса, а это или уменьшает массу полезной нагрузки, или сокращает продолжительность полета.

В ноябре 2024 года стало известно, что к испытаниям в СВО готовится аэростат с ретранслятором связи с беспилотными летательными аппаратами. Разработчик изделия с позывным Бегемот рассказал ТАСС, что аппарат способен увеличить дальность применения FPV-дронов до 70 км, однако у операторов таких БПЛА нет потребности летать дальше 40 км. Оболочка аэростата изготовлена из пластика, прозрачного для радиоволн, поэтому радиолокационные станции противника его не видят. По словам разработчика, обнаружить воздушный ретранслятор можно, лишь приблизившись к нему на 500 м. Предполагалось, что оборудование аэростата будет раздавать сигнал дронам, находясь в тыловом районе.

В апреле 2024 года военный эксперт Андрей Марочко выражал мнение, что подобные устройства используют и Вооруженные силы Украины. При этом ВСУ в Харьковской области вместе с аэростатами применяли и воздушные змеи. К таким ухищрениям противнику пришлось прибегнуть из-за повреждения российскими военными телевышки в Харькове — вероятно, там размещалась ретрансляционная аппаратура украинских войск.

Денис Федутинов считает перспективным комбинирование различных каналов обмена информацией между дроном и его оператором. "Правило "не класть все яйца в одну корзину" очень хорошо работает в этой области, — сказал он. — Как правило, опора на какую-то одну технологию делает всю систему неустойчивой — противник при нахождении действенного способа противодействия получает возможность практически полностью девальвировать возможности такой системы". Эксперт заметил, что в последнее время у российских разработчиков начали появляться системы связи для БПЛА, сочетающие несколько каналов: работающих в прямой видимости, спутниковых, использующих сотовые сети.

По мнению специалиста в области беспилотной авиации, эффективность действий в современных войнах связана не только с научной и технологической, но и с экономической составляющей. "Если для обеспечения контролируемого оператором полета беспилотника на большие дистанции потребуется применение неких дорогостоящих систем, то это с учетом ограниченной поражающей способности таких БПЛА, как "Ланцет", сделает в целом такую концепцию нежизнеспособной", — заключил Федутинов.

Виктор Бодров