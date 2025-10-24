Войти
ТАСС

Кабмин Японии в отношении РФ будет исходить из национальных интересов

244
0
0
Флаги Японии и России
Флаги Японии и России.
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Страна будет опираться в том числе и на соображения энергетической безопасности, отметил генсек кабмина Японии Минору Кихара

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Японии будет реагировать соответствующим образом в связи с решением США ввести санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла" и в дальнейшем продолжит исходить из своих национальных интересов в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

"Я бы хотел воздержаться от ответа на этот вопрос на основе предположений, однако правительство будет реагировать соответствующим образом с точки зрения [обеспечения] энергетической безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на японские компании и экономику страны.

В связи с ситуацией вокруг Украины, подчеркнул Кихара, Токио "сотрудничал с мировым сообществом, в первую очередь со странами "семерки", и ввел жесткие санкции в отношении России". "В дальнейшем мы продолжим [действовать], всесторонне оценивая, что необходимо для достижения прочного мира на Украине и что важно для национальных интересов Японии", - добавил он.

Ранее американское министерство финансов заявило, что новые санкции США в отношении России затронут нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М
  • 24.10 03:56
  • 0
Комментарий к "Требуется Соломоново решение"
  • 24.10 03:00
  • 0
Комментарий к "«Запад-2025» все еще будоражит Запад"
  • 24.10 02:42
  • 0
Комментарий к "С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка""
  • 23.10 21:36
  • 0
Комментарий к "Арцах: без права на возвращение"
  • 23.10 21:22
  • 11012
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 19:48
  • 45
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 23.10 19:44
  • 1
Минобороны показало работу «пушистого» Т-72
  • 23.10 19:17
  • 0
Комментарий к "Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине"
  • 23.10 17:50
  • 1
Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине
  • 23.10 13:27
  • 1
В РФ ежемесячно производят свыше 50 тяжелых ударных дронов "Ночная ведьма"
  • 23.10 12:48
  • 3
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 10:33
  • 0
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение