ТАСС

Рютте: на Украине надо прекратить огонь и лишь затем вести переговоры

Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Kevin Dietsch/ Getty Images

По мнению генсека НАТО, президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить войну

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте утверждает, что на Украине надо сначала обеспечить прекращение огня и только затем вести переговоры об урегулировании конфликта.

"Президент [США Дональд Трамп] заявил на этих выходных: "Остановитесь там, где находитесь". По сути, обеспечьте прекращение огня. А затем ведите все свои обсуждения по поводу территории и прочего. Однако сначала остановите войну", - сказал 22 октября Рютте. Он отвечал на вопросы прессы вместе с Трампом по завершении их встречи в Овальном кабинете Белого дома. С точки зрения Рютте, американский лидер "делает все возможное, чтобы остановить войну, начав с прекращения огня".

"Я лоббирую в пользу только одного: чтобы гарантировать, что мы положим конец этой войне. И мне не надо уговаривать президента [Трампа], потому что мы полностью в этом согласны", - заверил генсек Североатлантического альянса, когда у него поинтересовались, как он может "морально оправдать" свое требование дальнейших поставок оружия Киеву, если на Украине, согласно опросу службы Гэллапа, лишь 23% населения поддерживает продолжение боевых действий. Однако Рютте признал: "Тот факт, что США теперь поставляют Украине оружие, оплаченное союзниками [по НАТО], чрезвычайно важен". В связи с этим Трамп утверждал, что США не продают "никаких вооружений Украине". "Мы их продаем НАТО. А это отличается от прежней [ситуации]", - считает глава американской администрации. "Мы их продаем НАТО. В теории вы можете делать с ними, что хотите. Это не обязательно должна быть Украина", - заявил Трамп.

Как сообщил 21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп сформулировал, когда сказал, что "нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет", подчеркнул глава МИД. По его словам, этой формуле Россия остается полностью верна. "И я ее подтвердил вчера (20 октября - прим. ТАСС) в [телефонном] разговоре с [госсекретарем США] Марко Рубио", - указал Лавров.

Из Вашингтона, отметил он, теперь звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте на Украине. Однако это значило бы забыть первопричины конфликта, пояснил министр. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
