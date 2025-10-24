Трамп заявил, что США не собираются сами запускать Tomahawk по России

Обучение украинских военных применению этих ракет займет от полугода до года, заявил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются сами запускать ракеты Tomahawk по России, а на подготовку украинских военных к их применению ушло бы от полугода до года.

"Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают, заключается в том, что на обучение их использованию уходит минимум шесть месяцев, обычно год. Они очень сложны, поэтому единственный способ запустить Tomahawk - это если бы мы запустили его сами, а мы этого делать не собираемся", - сказал Трамп 22 октября журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он подчеркнул, что обучение работе с этими ракетами требует годы интенсивной подготовки. "Мы знаем, как ими пользоваться, и мы не собираемся обучать других людей, это было бы слишком отдаленное будущее", - добавил президент.

Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям портала, глава Белого дома дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.