Войти
Lenta.ru

Советский Т-72 заметили на дороге в США

233
0
0
Кадр: Интернет-портал «Российская газета»
Кадр: Интернет-портал «Российская газета».

«РГ»: На дороге в США заметили советский танк Т-72Б

Советский танк Т-72Б заметили в ходе перевозки по дороге общего пользования в штате Техас, США. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

На ролике виден Т-72Б, который можно отличить от других модификаций по расположению блоков динамической защиты «Контакт-1». Машину без внешних повреждений перевозили на большегрузном трале.

«Кому принадлежит и как попал за океан этот "семьдесят второй", неизвестно. Известно, что в США подобная тяжелая гусеничная техника может находиться у частных коллекционеров, в музеях», — говорится в материале.

Также издание напомнило, что США периодически приобретают зарубежные образцы техники для последующего изучения на полигонах и участия в учениях.

Т-72Б начали выпускать в 1985 году. Помимо «Контакта», этот вариант получил усиленное бронирование и более совершенное оборудование. Т-72Б оснащали двигателями В-84 мощностью 840 лошадиных сил.

Ранее в октябре в США заметили украинскую модификацию советского Т-80УД — Т-84. Четыре машины этого типа приобрели в 2003-2004 годах. Американцы получили танки с модернизированным комплексом активной защиты «Дрозд».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М
  • 24.10 03:56
  • 0
Комментарий к "Требуется Соломоново решение"
  • 24.10 03:00
  • 0
Комментарий к "«Запад-2025» все еще будоражит Запад"
  • 24.10 02:42
  • 0
Комментарий к "С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка""
  • 23.10 21:36
  • 0
Комментарий к "Арцах: без права на возвращение"
  • 23.10 21:22
  • 11012
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 19:48
  • 45
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 23.10 19:44
  • 1
Минобороны показало работу «пушистого» Т-72
  • 23.10 19:17
  • 0
Комментарий к "Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине"
  • 23.10 17:50
  • 1
Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине
  • 23.10 13:27
  • 1
В РФ ежемесячно производят свыше 50 тяжелых ударных дронов "Ночная ведьма"
  • 23.10 12:48
  • 3
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 10:33
  • 0
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение