Растущий сброс: разработаны новые аэрозольные боеприпасы для дронов

Изделия могут защитить технику от радиолокационного обнаружения

В России разработаны новые аэрозольные боеприпасы для дронов. Они скрывают технику не только от визуального, но и от радиолокационного обнаружения. Изделия уже испытаны на поле боя. По словам экспертов, такие боеприпасы будут незаменимы при штурмовых действиях или при необходимости срочной эвакуации.

В России разработаны новые аэрозольные боеприпасы для дронов. Они скрывают технику не только от визуального, но и от радиолокационного обнаружения. Изделия уже испытаны на поле боя. По словам экспертов, такие боеприпасы будут незаменимы при штурмовых действиях или при необходимости срочной эвакуации.

Новые боеприпасы защитят личный состав и технику

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали применять новые аэрозольные боеприпасы для беспилотников. Они скрывают личный состав и машины от наблюдения противника. При этом они способны обеспечивать защиту бронетехники от оружия с радиолокационным наведением. Боеприпасы уже успешно проверены в боевых условиях, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

Защита от дронов сейчас находится в приоритете, и новые боеприпасы должны стать одним из важных ее элементов, рассказал «Известиям» военный эксперт в области РХБЗ Олег Желтоножко.

— Наведение беспилотника на конечном участке траектории — главный залог его эффективности, — пояснил он. — Поэтому любое затруднение наведения, будь то визуальное или радиолокационное, приводит к снижению эффективности поражающего действия боеприпаса и, в конечном итоге, к выживанию атакуемого.

Аэрозольная защита может ставиться в короткие сроки, отметил эксперт.

— Аэрозольное облако может иметь различное применение в зависимости от наполнителей. В данном случае речь идет о некоем веществе, которое рассеивает радиолокационное излучение определенных частот. По сути, это то же самое, что технология стелс. Если удалось сделать стабильный боеприпас, который будет на какое-то время создавать эту завесу — это то, что нужно для защиты своих подразделений. Организация защиты от управляемых боеприпасов чрезвычайно важна, — заключил Олег Желтоножко.

Ранее аэрозольная защита работала только против оптико-электронных средств обнаружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Для защиты от радиолокационного обнаружения нужно добавлять вещества, которые создавали бы микрополе дипольных отражателей, — пояснил он. — И когда аэрозоль распыляют, локация не видит полностью контуры объекта. Когда идут штурмовые действия, нужно прикрыть бронетехнику. А если дымовые боеприпасы будут сбрасываться с дронов, это будет быстрая помощь. Или когда подразделения попадают в непростую ситуацию, и нужно вывести технику, применяются такого рода средства маскировки.

Специальные боеприпасы для дронов

Российская промышленность уже выпускает массово боеприпасы для тактических БПЛА: унифицированный осколочно-фугасный специальный и заводской кумулятивный боеприпас для сброса. Они максимально унифицированы — могут применяться как с «Мавиков», так и в виде боевой части FPV-дронов. Новые изделия эффективны, безопасны и удобны для снаряжения беспилотников непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Также для дронов разработаны и уже применяются мощные спецбоеприпасы, которые сбрасываются на блиндажи и другие хорошо укрепленные объекты противника. При их срабатывании создается температура до 2 тыс. градусов — это позволяет гарантированно уничтожить противника. При применении таких зарядов штурмовые действия российских войск значительно упрощаются. Они хорошо подходят для «выкуривания» живой силы из блиндажей: возникающий пожар заставляет противника покинуть укрытие. Кроме того, с их помощью уничтожают полевые склады ВСУ, вызывая детонацию хранящихся там боеприпасов. В жаркое время года можно создавать пожары в лесополосах, в которых расположены фортификационные сооружения противника. Также они хорошо подходят для поражения легковых и грузовых автомобилей — пораженные боеприпасом машины сгорают дотла.

Как развиваются войска РХБ защиты

Ранее «Известия» сообщали, что войска РХБЗ применяют аппараты, которые ведут РХБ разведку, наблюдают за местностью, занимаются спецобработкой техники и санобработкой личного состава. В войсках РХБЗ с этого года организована специальная подготовка операторов дронов. Личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также учится управлять, вести разведку и корректировку огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

В войсках РХБЗ сейчас активно работают над расширением боевого функционала дронов и совершенствованием огнеметно-зажигательного вооружения. В частности, разрабатывается новый реактивный пехотный огнемет РПО-2. Элементы этого комплекса можно будет размещать на беспилотниках. Он будет особо востребован при штурме укрепленных позиций, особенно в городских кварталах или на промышленных предприятиях.

Роман Крецул

Андрей Федоров