Россия предупредила США о последствиях отказа от инициативы России по ДСНВ

Рябков: при отказе США от инициативы России по ДСНВ возрастет ядерная угроза

Мир ждут негативные последствия, если Соединенные Штаты не согласятся с инициативой РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако Москва готова к подобному повороту событий, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

"Нежелательной альтернативой стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой справимся", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что безопасность РФ при любом из вариантов развития ситуации будет обеспечена.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, "чтобы не провоцировать гонку вооружений". Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ.

Дмитрий Архипов