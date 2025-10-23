Войти
Газета.ru

Россия предупредила США о последствиях отказа от инициативы России по ДСНВ

319
0
0
Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Рябков: при отказе США от инициативы России по ДСНВ возрастет ядерная угроза

Мир ждут негативные последствия, если Соединенные Штаты не согласятся с инициативой РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако Москва готова к подобному повороту событий, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

"Нежелательной альтернативой стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой справимся", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что безопасность РФ при любом из вариантов развития ситуации будет обеспечена.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, "чтобы не провоцировать гонку вооружений". Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ.


Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО