В МИД высказались об отношении России к участию в гонке вооружений

Рябков: Россия не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений

Россия не допустит ситуации, при которой она окажется втянута в дорогостоящую гонку вооружений, однако Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы не позволим больше втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений Больше мы не попадемся в такие ловушки", - сказал он в ходе заседания, посвященного ядерному нераспространению в Центре энергетики и безопасности.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что у России есть возможности для защиты собственных интересов.

10 октября глава РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время у Москвы появится возможность объявить о новом оружии. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания. Путин добавил, что российская сторона очень активно развивает военную сферу и доводит разработки «до ума».

Российский лидер признался, что определенная гонка вооружений на самом деле уже идет. По его словам, Россия даст симметричный ответ, если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных

Ранее Путин заявил о готовности договариваться с США по ДСНВ.

Аслан Гюлмамедов