Ядерным силам России придется превзойти искусственный интеллект НАТО.

Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски нескольких межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность российских систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта.

В среду президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Военными были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Согласно данным пресс-службы Кремля, с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме. Был проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены.

Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ напомнил, что системы "Ярс" и "Синева" – это модернизированные советские разработки "и сомнений в их надежности давно нет".

"Смысл учений скорее заключался в отработке функционирования системы управления ядерными силами, что и было проделано. Разумеется, периодические ракетные стрельбы нужны для подтверждения высоких характеристик надежности", – пояснил Кашин.

По мнению эксперта, ракеты "Ярс" и "Синева" способны преодолевать существующие и перспективные системы ПРО потенциального противника. "Эти системы базируются на разработках времен холодной войны, но ушли от них очень далеко. Уже в постсоветское время был разработан комплекс "Тополь-М", а его развитием стал "Ярс". Основанная на старых прототипах "Синева" тоже более совершенная разработка", – пояснил спикер.

По его словам, у США на вооружении стоят ракеты времен холодной войны Minuteman III и Trident в различных модификациях. Современные китайские баллистические ракеты тоже базируются на разработках семидесятых годов прошлого столетия. Среди них Dongfeng 5. Проектирование твердотопливной МБР Dongfeng-41 началась в середине восьмидесятых.

"Для таких сложных систем совершенно нормально, чтобы последовательно развивать старую базовую конструкцию, придавая ей новые возможности. В американских ракетах заменялись отдельные агрегаты и узлы для продления их срока службы, вносились отдельные изменения, например, устанавливались более чувствительные взрыватели. У России более новые системы. У "Синевы" выросла точность, дальность и нагрузка, установлена новая система управления. На ее основе появилась Р-29РМУ2.1 "Лайнер" – жидкостная баллистическая ракета подводного базирования", – рассказал Кашин.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов особо отметил слаженность действий различных компонентов "ядерной триады", что продемонстрировала синхронная работа из Единого Национального центра управления обороной.

"Все цели были поражены точно и своевременно. Это указывает на готовность, если потребуется, нанести ответный встречный удар. Но главная особенность этих учений в том, что это было предупреждение в первую очередь европейцам, а не американцам. Сегодня Евросоюз предпринимает ряд шагов, которые провоцируют серьезный конфликт между Россией и ЕС. И чтобы напомнить, что Россия является ядерной державой, была проведена эта тренировка, хотя она и плановая", – считает Кнутов.

По его словам, стратегический ракетный комплекс "Ярс" может нанести удар с неожиданных позиций, что "обеспечивает ему повышенную живучесть". "Ракета "Синева" отличилась хорошими характеристиками по дальности и точности. Пуск такой ракеты даже с места базирования атомного подводного крейсера позволяет поразить цели в любой точке на территории США. А использование Ту-95МС с крылатыми ракетами – это уже обыденность, потому что подобные средства поражения Россия использует в местах проведения СВО", – подчеркнул Кнутов.

При этом учения с такого рода стрельбами – это всегда особый процесс, который "во многом является аналогом боевых действий". "Когда цели поражаются успешно, то это означает, что занятия и тренировки идут в соответствии с плановой боевой учебой", – добавил Кнутов. Он также отметил, что в ходе учений использовались не шахтные ракеты, а мобильные, которые "имеют большую живучесть за счет сложности определения координат их базирования".

Участие дальних бомбардировщиков Ту-95МС говорит об эффективной интеграции "старых" носителей с современными крылатыми ракетами, акцентирует Кашин. "Это совершенно естественно, потому что эффективно. В данном случае от самолетов не требуется преодолевать противовоздушную оборону противника. Физически Ту-95МС – это довольно новые самолеты, но их нельзя сравнивать с американскими B-52, которые производились до начала 60-х годов, а дальше только модернизировались. Ту-95МС отличаются от предыдущих версий и производились в 80-е годы", – пояснил спикер.

В будущем задача поддержания численности и возможностей дальней бомбардировочной авиации будет заключаться в замене самолетов на новые типы машин, "но со своей ролью летающих пусковых установок для крылатых ракет Ту-95МС будут справляться еще десятилетия". Также перед Россией стоит задача вывода из эксплуатации существующих систем, например, Р-36М2 "Воевода", и замены их на новые комплексы.

"Главное – это внедрение комплекса "Сармат". Первые ракеты уже поставлены на опытное дежурство, но были отдельные сообщения о сложностях с этими ракетами. Будем надеяться, что развертывание комплекса будет проходить в значительных масштабах. Он заменит ракеты "Воевода" и станет важнейшим вкладом в рост боевых возможностей российских стратегических ядерных сил", – прогнозирует Кашин.

В России также развернут новый гиперзвуковой комплекс "Авангард", который использует находившиеся на хранении старые межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ (РС-28). "Плюс – у России есть принципиально новые системы, такие как беспилотный подводный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом "Посейдон" и стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник", – рассказал Кашин.

Кнутов добавляет, что приоритетом станет развитие гиперзвукового оружия воздушного, наземного и морского базирования. Помимо уже применяемых в СВО ракет "Кинжал", ожидается появление новых гиперзвуковых систем.

"Россия опережает другие страны в разработке гиперзвукового оружия на 5-10 лет. Комплекс "Авангард" невозможно перехватить существующими системами ПРО. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" с подводных лодок проекта "Ясень" также будут наращиваться в количестве", – отмечает эксперт.

Одновременно, напоминает Кашин, создаются перспективные комплексы средней дальности, потому что перед Россией стоит задача "адаптации к новой реальности". Помимо комплекса "Орешник", разрабатываются другие системы, "которые будут играть все большую роль в российском арсенале, потому что значительная доля угроз для нас исходит из Европы".

"В будущем гиперзвуковые комплексы будут играть важную роль в качестве средств преодоления ПРО. Но не все типы ракет будут способны нести маневрирующие гиперзвуковые планирующие блоки. Тот же "Сармат" будет рассчитан на широкую номенклатуру боевых частей. Плюс – есть принципиально новые перспективные стратегические средства доставки ядерного оружия. Все это в сумме придаст новое качество ядерным силам", – прогнозирует Кашин.

Эксперты также сходятся во мнении, что на управление и эффективность российского ядерного щита в ближайшем будущем будет влиять развитие кибервойск и технологий искусственного интеллекта.

"Одной из особенностей новой реальности является быстрое развитие ИИ, что меняет темпы обработки разведывательной информации со спутников. Это может привести к росту уязвимости мобильных ракетных комплексов и отчасти повлиять на уязвимость морских носителей ядерного оружия. Поэтому нужно одновременно развивать несколько направлений и иметь широкую номенклатуру систем", – считает Кашин.

Новые возможности обработки информации "будут менять всю расстановку сил и на тактическом уровне, потому что они позволяют давать информацию в реальном времени, и на стратегическом". "Уже есть перспективные наработки обнаружения подводных лодок в погруженном положении. Придется менять подходы к составу стратегических ядерных сил и приоритету их развития. Поэтому сейчас инвестиции идут в совершенно разные типы систем, чтобы обеспечить потенциал сдерживания во что бы то ни стало", – подчеркнул Кашин.

"Дроны воздушной обороны должны входить в арсенал всех российских систем, которые используют ядерное оружие... Эти средства будут развиваться быстрыми темпами и широко применяться в ядерной триаде. Особенно это касается точности поражения, что позволит сократить мощность самих боеприпасов, снизить сопутствующий ущерб и решать более важные задачи меньшими силами", – добавил Кнутов.

Также в ближайшее десятилетие для поддержания и развития ядерного щита в долгосрочной перспективе нужно прилагать все возможные усилия для подготовки нового поколения инженеров, конструкторов и военных специалистов, модернизировать инфраструктуру, в том числе шахтные позиции, базы подводных лодок и аэродромы.

"Строительство капониров и укрытий, обеспечение безопасности аэродромов базирования стратегической авиации – это первоочередная задача. Она должна решаться не только нашими военными, но и разработчиками систем, которые будут обеспечивать живучесть "стратегов", – отметил Кнутов.

Андрей Резчиков