Названа еще одна причина отказа США передать Украине ракеты Tomahawk

Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk
Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk.
Источник изображения: @ oshkoshdefense.com

Axios: Отсутствие пусковых установок осложнило передачу Украине ракет Tomahawk

Планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок для их применения, пишет портал Axios.

Как сообщает Axios, США пока не решили вопрос о пусковых установках для ракет Tomahawk, которые рассматривались для передачи Украине, передает ТАСС. По данным портала, "отсутствие у Киева готовых к использованию средств запуска усложнило обсуждение передачи этого оружия, способного угрожать Москве".

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп "отправил Владимира Зеленского домой с пустыми руками", отложив планы поставки Tomahawk и сосредоточившись на дипломатии с Россией.

"Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования", – заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Портал указывает, что произведенные корпорацией RTX Tomahawk обычно запускаются с моря – с надводных кораблей или подводных лодок. Однако у Украины таких платформ нет, поэтому единственным вариантом остаются наземные пусковые установки, вопрос с которыми не решен.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США.

Валерия Городецкая

