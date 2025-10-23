Войти
Lenta.ru

На Украине представили новые БЭК

337
0
0
Фото: СБУ
Фото: СБУ.

Army Recognition: На Украине представили многоразовые БЭК Sea Baby

Новые версии безэкипажных катеров (БЭК) Sea Baby представили на Украине. Аппараты позиционируют как многоразовые беспилотники, пишет Army Recognition.

Служба безопасности Украины заявляет, что модернизированные аппараты отличаются увеличенными дальностью и грузоподъемностью. «Последняя версия представлена как многоразовая, а не одноразовая и управляется с мобильного командного пункта, что подчеркивает переход к более длительным и повторяемым миссиям», — говорится в публикации.

Заявленная дальность БЭК с более мощными двигателями составляет более 1500 километров, а грузоподъемность — до 2000 килограммов. Киев показал две версии дронов — с гиростабилизированной пулеметной установкой и с десятью направляющими от реактивной системы залпового огня «Град». Также БЭК способны запускать небольшие разведывательные дроны.

В сентябре стало известно, что российские морские пехотинцы применили боевое отделение Б05Я01 «Бережок» в стационарном исполнении для уничтожения БЭК условного противника на учениях «Запад-2025». Боевой модуль вооружен автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и управляемыми ракетами «Корнет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2А42
БМП-2М
Град РСЗО
Корнет
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО