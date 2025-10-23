Зеленский обещает в следующем году пересадить ВС ВСУ на истребители Gripen E

Источник изображения: topwar.ru

Украина и Швеция подписали декларацию о намерениях в отношении истребителей JAS 39 Gripen E, данный документ открывает для Киева возможность закупить самолеты. Зеленский уже поспешил отрапортовать, что в следующем году Воздушные силы ВСУ пересядут на шведские истребители. Правда, шведы с этим не совсем согласны.

Сегодня Зеленский и премьер Ульф Кристерссон подписали соглашение, по которому Швеция может поставить Украине до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Если договорятся и киевский режим найдет на это средства. Попытка получить их бесплатно провалилась, признают на Украине. Если ранее шведы были готовы поставить какое-то количество самолетов ВС ВСУ «за спасибо», то теперь только за деньги.

Как поясняют сами шведы, это соглашение не о какой-то конкретной поставке или поставках, оно направлено на долговременное сотрудничество между странами. То есть никаких договоров по поставкам на сегодня нет, хотя Зеленский уже заявил, что ВС ВСУ начнут эксплуатировать истребители JAS 39 Gripen E «уже в следующем году». Да вот только шведский премьер подчеркнул, что первый самолет Украина сможет получить не раньше чем через три года, да и то, если контракт подпишет прямо сейчас.

В прошлом году шведы заявили, что отказались от поставок Киеву истребителей Gripen по просьбе партнеров по НАТО. Связано это было с тем, что несколько стран передавали Украине свои старые истребители F-16. А два разных самолета украинские Воздушные силы не потянули бы. Да и сейчас есть сомнения, что что-то там поменялось. Очередной пиар киевского клоуна.