Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Бомбардировщики Ту-22МЗ ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами в Балтийском море, сообщило Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - добавили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.