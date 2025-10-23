Атомный ледокол "Чукотка" запитали электроэнергией с берега

Строящийся на "Балтийском заводе" атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 принял электропитание с берега по штатной схеме. Как сообщили в среду, 22 октября, в пресс-службе верфи, работы выполняются в рамках подготовки к предстоящим швартовным испытаниям.

На предприятии пояснили, что специалисты завода и подрядных организаций выполнили подключение судна к береговой сети через комплекс кабельных линий и трансформаторного оборудования. Подача электроэнергии осуществлялась поэтапно: после проверки готовности систем энергия была подведена к приемным щитам в носовой и кормовой частях судна, а затем – на главные распределительные щиты (ГРЩ).

Атомный ледокол "Чукотка" "Балтийский завод"

Главные распределительные щиты выполняют ключевую функцию распределения электроэнергии между потребителями атомохода и контроля её параметров в период швартовных испытаний. В рамках предстоящих испытаний предстоит проверить работоспособность судовых систем и механизмов, качество монтажных работ и герметичность помещений.

"Особое внимание в программе швартовных испытаний уделят проверке главной энергетической установки, включающей два водо-водяных ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый, а также обслуживающих их механизмов и систем безопасности", – добавили в пресс-службе.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: