Войти
Flotprom

Атомный ледокол "Чукотка" запитали электроэнергией с берега

316
0
0

Атомный ледокол "Чукотка" запитали электроэнергией с берега

Строящийся на "Балтийском заводе" атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 принял электропитание с берега по штатной схеме. Как сообщили в среду, 22 октября, в пресс-службе верфи, работы выполняются в рамках подготовки к предстоящим швартовным испытаниям.

На предприятии пояснили, что специалисты завода и подрядных организаций выполнили подключение судна к береговой сети через комплекс кабельных линий и трансформаторного оборудования. Подача электроэнергии осуществлялась поэтапно: после проверки готовности систем энергия была подведена к приемным щитам в носовой и кормовой частях судна, а затем – на главные распределительные щиты (ГРЩ).

Атомный ледокол "Чукотка"

"Балтийский завод"


Главные распределительные щиты выполняют ключевую функцию распределения электроэнергии между потребителями атомохода и контроля её параметров в период швартовных испытаний. В рамках предстоящих испытаний предстоит проверить работоспособность судовых систем и механизмов, качество монтажных работ и герметичность помещений.

"Особое внимание в программе швартовных испытаний уделят проверке главной энергетической установки, включающей два водо-водяных ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый, а также обслуживающих их механизмов и систем безопасности", – добавили в пресс-службе.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

  • длина наибольшая – 173,3 метра;
  • ширина – 34 метра;
  • высота борта на миделе – 15,2 метра;
  • осадка – 8,5–10,5 метра;
  • водоизмещение – 33 500 тонн.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО