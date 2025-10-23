Войти
Военное обозрение

Украинские аналитики обсуждают готовность РФ использовать защитные аэростаты

334
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия стоит на пороге применения того, о чем в Украине спорили уже несколько лет – запуск аэростатов с сетками для защиты инфраструктуры от дронов.

Идея не новая: украинские эксперты и военные инженеры не раз предлагали накрывать энергетические объекты и заводы такими «воздушными ловушками», но дальше разговоров дело не пошло.

Бумаги, совещания, цитаты – всё было. А вот результата не было. И вот теперь, как признают даже украинские аналитики, Россия стоит куда ближе к тому, что Киев только обсуждал.

Так, в Тульской области одно из химических предприятий объявило тендер почти на девять миллионов рублей. За эти деньги планируется закупить аэростаты, между которыми натянут металлические сетки.

Их задача простая и понятная – перехватывать дроны, пока они не долетели до цели. Но отдельный вопрос состоит в том, насколько эффективна будет эта система защиты, если противник направит дроны сначала на аэростаты, а затем уже на защищаемый ими объект? На какой высоте должны находиться эти «воздушные» держатели сеток, чтобы БПЛА их гарантированно не поразил? Не менее актуальный вопрос: сколько аэростатов понадобится, чтобы прикрыть сеткой объект периметров в несколько километров, а то и десятков километров - тот же НПЗ?

При этом отметим, что ещё во время Первой мировой аэростаты поднимали над городами и у линии фронта, чтобы мешать самолетам противника. Прошло больше века, но идея снова оказалась в тренде. Только теперь враг – не пилот в кабине, а БПЛА с зарядом на борту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО