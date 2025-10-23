Украинские аналитики обсуждают готовность РФ использовать защитные аэростаты

Источник изображения: topwar.ru

Россия стоит на пороге применения того, о чем в Украине спорили уже несколько лет – запуск аэростатов с сетками для защиты инфраструктуры от дронов.

Идея не новая: украинские эксперты и военные инженеры не раз предлагали накрывать энергетические объекты и заводы такими «воздушными ловушками», но дальше разговоров дело не пошло.

Бумаги, совещания, цитаты – всё было. А вот результата не было. И вот теперь, как признают даже украинские аналитики, Россия стоит куда ближе к тому, что Киев только обсуждал.

Так, в Тульской области одно из химических предприятий объявило тендер почти на девять миллионов рублей. За эти деньги планируется закупить аэростаты, между которыми натянут металлические сетки.

Их задача простая и понятная – перехватывать дроны, пока они не долетели до цели. Но отдельный вопрос состоит в том, насколько эффективна будет эта система защиты, если противник направит дроны сначала на аэростаты, а затем уже на защищаемый ими объект? На какой высоте должны находиться эти «воздушные» держатели сеток, чтобы БПЛА их гарантированно не поразил? Не менее актуальный вопрос: сколько аэростатов понадобится, чтобы прикрыть сеткой объект периметров в несколько километров, а то и десятков километров - тот же НПЗ?

При этом отметим, что ещё во время Первой мировой аэростаты поднимали над городами и у линии фронта, чтобы мешать самолетам противника. Прошло больше века, но идея снова оказалась в тренде. Только теперь враг – не пилот в кабине, а БПЛА с зарядом на борту.