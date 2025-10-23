«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»

Источник изображения: topwar.ru

Илон Маск снова выдал фразу, от которой у половины мира загорелись глаза, а у другой – напротив, глаз задергался. Он заявил, что очень скоро людям вообще не придется работать. Ни в офисе, ни на стройке, ни за кассой. Все сделают машины и искусственный интеллект.

По словам Маска, мир уже мчится к полной автоматизации – не «в будущем когда-нибудь», а буквально на глазах. Роботы будут печь хлеб, писать код, водить грузовики, а ИИ – управлять компаниями и решать, куда вкладывать деньги.

Людям, по его словам, останется только решать, хотят ли они что-то делать вообще. Работать – по желанию, а не по необходимости. Как, говорит он, выращивать овощи на даче, когда можно просто купить их в магазине.

Маск уверен: это полностью поменяет общество. Когда труд перестанет быть условием выживания, экономика должна будет перестроиться. Люди будут получать базовый доход просто за то, что они живут. Работа станет личным выбором – кто-то уйдет в творчество, кто-то будет строить ракеты, а кто-то, возможно, просто жить спокойно и никуда не спешить.

Звучит красиво, правда? Но эксперты уже скептически улыбаются. Они напоминают, что Маск не первый год говорит о «веке машин» – времени, когда ИИ вытеснит человека из почти всех профессий. Только вот пока что все не так однозначно.

Автоматизация растет, но миллионы людей по-прежнему трудятся, а не философствуют о свободе от работы. Да и что придётся предпринять в случае, например, масштабного сбоя в энергосистеме? Искусственный интеллект без электроснабжения сам себя не починит, да и команду роботу тоже нужно будет кому-то отдать в условиях того же блэкаута.

Некоторые аналитики предупреждают: если мир войдет в эпоху тотальной замены людей машинами без продуманного плана, это может обернуться хаосом. Ведь если всем платить просто так – кто будет решать, сколько и за что? А если не платить – как жить тем, кого заменили алгоритмы? Технокоммунизм или очередная утопия?