Минобороны показало пуск баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»
Кадр: Telegram-канал «Минобороны России».

МО России показало пуск баллистических ракет «Ярс» и «Синева» на видео

Пуски межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» и ракеты подводных лодок «Синева», которые осуществили в ходе тренировки стратегических ядерных сил (СЯС), показали на видео. Соответствующие записи опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.



На роликах показали старт ракеты «Ярса» с мобильной пусковой установки на космодроме Плесецк. Она успешно поразила цели на полигоне Кура на Камчатке. Пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» осуществил экипаж атомной подлодки «Брянск» из акватории Баренцева моря.

Также к тренировке СЯС привлекли стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Самолеты выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. На ролике видна подготовка ракетоносца к вылету.

Ранее в октябре американское издание The National Interest писало, что наличие современных МБР «Ярс» в российском арсенале доказывает серьезное отношение Москвы к «ядерному Армагеддону». В публикации подчеркнули, что «Ярс» остается одной из самых совершенных МБР в мире.

