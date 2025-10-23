"Ярс", подлодку "Брянск" и Ту-95МС задействовали в тренировке ядерных сил РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что будет отработан порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ракетные комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС задействованы в тренировке стратегических ядерных сил. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на тренировке стратегических ядерных сил с участием президента РФ Владимира Путина.

Читайте также

"Ярс" на земле, "Брянск" в море, Ту-95МС в небе. Главное о тренировке ядерных сил

"На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Брянск» из акватории Баренцова моря, стратегичесские ракетоносцы Ту-95МС с аэродрома базирования", - сказал он.