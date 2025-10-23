В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"

В ходе тренировки ядерных сил произвели пуск баллистической ракеты "Синева"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В рамках тренировки стратегических ядерных сил из акватории Баренцева моря с крейсера "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил.

"Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", - говорится в сообщении.