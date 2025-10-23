В Сингапуре спустили на воду первый корабль-носитель беспилотных систем

На верфи сингапурской судостроительной компании ST Engineering Marine Limited спустили на воду первый многоцелевой боевой корабль типа MRCV, заказанный ВМС Сингапура. Как отмечает Naval News, особое внимание в конструкции новых кораблей уделяется возможностям базирования автономных беспилотных систем вместо обычного вооружения.

Шесть кораблей типа MRCV станут первыми кораблями с системой полного электродвижения в составе сингапурского флота и заменят корветы класса "Виктория", находящиеся на вооружении с 1989 года. Первый представитель класса MRCV назван в честь уходящих "на пенсию" корветов.

Спуск на воду многоцелевого корабля "Виктория", Сингапур Singapore Navy

Церемонию спуска на воду провел министр обороны Сингапура Чан Чун Син. На мероприятии также присутствовали командующий Вооруженными силами вице-адмирал Аарон Бенг, командующий ВМС контр-адмирал Шон Ват и высокопоставленные представители военного ведомства и Агентства оборонной науки и технологий (DSTA).

Выступая на церемонии, министр Чан подчеркнул, что сильный и боеспособный флот играет важнейшую роль в защите морских коммуникаций Сингапура и обеспечении безопасности и выживания страны в условиях все более сложной глобальной обстановки в сфере безопасности.

"Сегодня наши стратегические линии связи простираются гораздо дальше. Именно поэтому нам нужны новые возможности, чтобы их защищать и гарантировать, что никто со злым умыслом не сможет нарушить нашу повседневную жизнь", – сказал он.

Постройка первого многоцелевого корабля типа MRCV началась в марте 2024 года. Его передача ВМС ожидается в 2028 году.

Конструкция MRCV, напоминающая собственную концепцию Vanguard 130 компании ST Engineering длиной 130 метров и водоизмещением 5000 тонн, включает интегрированную мачту, летную палубу на корме, ангар для вертолетов и две аппарели для развертывания быстроходных катеров и надводных беспилотников.

Военное ведомство Сингапура не раскрывает точные характеристики и номенклатуру оборудования новых кораблей. Источники Naval News утверждают, что водоизмещение MRCV составит около 8000 тонн, численность экипажа – 80 человек.