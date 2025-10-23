BAE Systems поставила СВ США более 500 бронемашин AMPV

ЦАМТО, 22 октября. Представитель BAE Systems подтвердил изданию Shephard, что к настоящему моменту компания поставила СВ США более 500 многоцелевых бронемашин AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), предназначенных для замены машин семейства M-113.

В общей сложности для СВ США и зарубежных заказчиков было произведено более 70 тыс. бронемашин линейки M-113, часть из которых продолжает эксплуатироваться и требует замены.

По сравнению с M-113, AMPV обладает большей мобильностью, защищенностью и значительно увеличенным внутренним объемом. Корпус ББМ изготовлен из цельносварной алюминиевой брони. Машина может дополнительно оснащаться навесной броней и динамической защитой. Внутри имеется противоосколочный подбой, в спонсонах размещаются дополнительные места для хранения снаряжения.

На данный момент СВ США укомплектовали машинами AMPV три бронетанковых боевых бригадных группы (ABCT – Armored Brigade Combat Team), перевооружение четвертой в настоящее время продолжается.

По оценкам, общая потребность СВ США в AMPV составляет 2907 ед., включая 386 самоходных минометов, 993 машин управления, 790 ремонтно-эвакуационных машин, 216 санитарных машин и 522 машины общего назначения.

Тем не менее, этого количества достаточно только для замены M-113 в составе ABCT, в то время как в подразделениях выше бригады, включая дивизии и корпуса, имеется еще около 2500 ед. M-113. Кроме того, по заявлению BAE Systems, в последние несколько месяцев значительно возрос интерес зарубежных заказчиков к AMPV.

Помимо пяти версий AMPV, которые уже поставляются для СВ США, разрабатывается еще ряд новых версий. Так, на ежегодной конференции AUSA был представлен вариант AMPV, оснащенный башней компании Kongsberg с автоматической пушкой MK44S и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Башня также оснащена ПТРК "Джавелин". Она уже производится на предприятии Kongsberg в США и устанавливается на амфибийную боевую машину ACV (Amphibious Combat Vehicle) Корпуса морской пехоты США. СВ США также испытывали вариант бронемашины AMPV MTMS со 120-мм минометной системой башенного типа NEMO финской компании Patria.