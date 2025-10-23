Крупнейшие европейские компании готовят слияние своих космических подразделений

Источник изображения: topwar.ru

Европейская авиастроительная корпорация Airbus, итальянский машиностроительный концерн Leonardo и французская оборонная компания Thales готовятся к слиянию своих космических подразделений.

По информации британской газеты Financial Times, европейские технологические гиганты планируют совместно создать структуру, способную конкурировать с принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску компанией SpaceX.

Между тем, недавно состоялся первый по-настоящему успешный тестовый запуск ракеты Starship Илона Маска. Ракета взлетела из Техаса, успешно отработала все ключевые этапы испытаний, после чего впервые мягко приводнилась на платформу в Индийском океане. Также успешно приводнился в Мексиканском заливе разработанный SpaceX многоразовый ракетный ускоритель Super Heavy, выполняющий функции первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя. Это первый случай, когда оба модуля компании Starship успешно вернулись, не взорвавшись при посадке.

В ходе 11-го полета ракеты Starship были выведены на орбиту симуляторы новых спутников Starlink V3. Поскольку их масса в три раза больше массы предыдущей модели и составляет 2000 килограммов, для вывода на орбиту таких аппаратов ракеты Falcon 9 уже явно недостаточно, поэтому SpaceX использовала многоразовую сверхтяжелую ракету Starship. Массовые запуски серийных спутников Starlink V3 ожидаются в начале 2026 года.