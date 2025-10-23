Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, сообщил Кремль.

"Все задачи <..> выполнены", — говорится в релизе.

На мероприятии запустили несколько межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Военные задействовали:

комплекс "Ярс" космодрома Плесецк;

подлодку "Брянск" в акватории Баренцева моря;

стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме.

Пуски контролировались Национальным центром управления обороной. Тренировка позволила проверить уровень подготовки и практические навыки работы по управлению войсками, добавили в Кремле.