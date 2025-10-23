Войти
Минобороны привлечёт резервистов к защите критических объектов от беспилотников

Владимир Цимлянский

Министерство обороны подготовило законопроект по привлечению резервистов к защите гражданских объектов в глубине территории России. Об этом заявил в ходе специального брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Как подчеркнули в Минобороны, резервистов хотят привлекать к защите объектов критической инфраструктуры и гражданских объектов в связи с участившимися ударами украинских беспилотников. Резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. Они не являются действующими военнослужащими, поэтому не нужно путать их с контрактниками.

Новый законопроект предусматривает направление резервистов на специальные сборы для защиты объектов инфраструктуры, в основном от беспилотников, причем только в своем регионе. Об отправке в другие регионы или в зону СВО речи не идет. Направление резервистов на специальные сборы будет осуществляться на основании указа президента.

Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет.

- уточнили в Минобороны.

На резервистов распространяются соцгарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медобеспечения, как у военнослужащих. Денежное довольствие они получают как за нахождение в резерве, так и за сборы, причем оно не зависит от места постоянной работы. За время нахождения на сборах за резервистами сохраняются рабочие места по месту основной работы и средний заработок.

К выполнению задач по защите объектов резервистов будут допускать только после прохождения необходимой подготовки.

