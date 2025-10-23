Войти
Россия окончательно разорвала соглашение с США об утилизации плутония

313
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Совет Федерации официально разорвал соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония. Договор больше не существует, как и десятки страниц приложений, регламентов и протоколов.

Голосование прошло быстро, без споров. Госдума поддержала решение еще в начале октября, а теперь верхняя палата просто поставила печать.

История этого соглашения длинная, и, честно говоря, местами печальная. В двухтысячных все выглядело многообещающе: Москва и Вашингтон решили уничтожить по 34 тонны оружейного плутония – материала, из которого делаются боеголовки. Символ доверия, шаг навстречу, надежда, что мир стал хоть немного спокойнее. Но прошло время, и все посыпалось.

В 2016 году Россия приостановила договор. Отношения с США тогда и без того трещали по швам: санкции, закон о поддержке Украины, расширение НАТО, новые американские военные базы у границ.

Вдобавок, как говорили в Москве, Вашингтон решил самовольно поменять порядок утилизации плутония – без согласования. Знаете, как это бывает: сначала мелочь, потом недоверие, потом уже разговоры через заявления и ноты протеста.

Теперь Совфед просто закрепил то, что и так давно произошло – договор «мертв». В пояснении сказано: США не выполнили ни одно условие, чтобы вернуть соглашение к жизни. Санкции остались, базы НАТО только множатся, а баланс сил в Европе, по мнению Москвы, сместился не в лучшую сторону.

Когда-то этот документ считался символом разрядки и веры в сотрудничество между двумя ядерными державами. Теперь остались только бумаги, архивы и понимание, что время, когда Россия и США могли хоть как-то доверять друг другу, ушло навсегда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
