СП BrahMos Aerospace заключило два новых контракта на экспорт КР "Брамос"

ЦАМТО, 22 октября. Индийско-российское СП BrahMos Aerospace в течение последнего месяца подписало с двумя зарубежными странами контракты на экспорт крылатых ракет "Брамос" общей стоимостью около 40 млрд. рупий (455 млн. долл.).

Об этом 18 октября заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на церемонии выпуска первой партии ракет "Брамос" на предприятии "Центр интеграции и испытаний BrahMos" в Лакхнау (шт.Уттар-Прадеш).

Выступая на мероприятии, Р.Сингх охарактеризовал ракету "Брамос" как нечто большее, чем просто систему вооружения, назвав ее "символом растущего оборонного потенциала Индии". Он отметил, что данная ракета, известная своей скоростью, точностью и дальностью стрельбы, стала ключевым элементом оборонительного потенциала Индии.

По словам Р.Сингха, завод в Лакхнау, строительство которого обошлось в 3,8 млрд. рупий, будет производить около 100 ракет в год. Ожидается, что в следующем финансовом году оборот подразделения составит 30 млрд. рупий, а поступления от налога НДС – 5 млрд. рупий.

Генеральный директор BrahMos Aerospace д-р Джайтирт Р.Джоши вручил главному министру штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатху первый платеж по НДС в размере 400 млн. рупий. По словам топ-менеджера компании, объект, занимающий площадь 200 га, является первым в "оборонно-промышленном кластере" штата, где будет осуществляться полный процесс интеграции и испытаний ракет от начала до конца.

Министр обороны заявил, что недавно подписанные экспортные контракты отражают глобальное доверие к индийской оборонной производственной базе. Хотя Р.Сингх не назвал страны-покупатели, он отметил, что эти сделки были заключены в прошлом месяце и отражают растущий международный спрос на системы "Брамос".

Со стороны ЦАМТО напомним, в январе этого года стало известно, что Филиппины ведут переговоры с Индией о покупке дополнительных ракетных комплексов береговой обороны "Брамос". Переговоры являются частью проекта по приобретению интегрированной береговой противокорабельной ракетной системы (ISBASMS), относящейся как к Сухопутным войскам, так и к Корпусу морской пехоты ВМС Филиппин. Оценочно, планируется дополнительная закупка в общей сложности шести батарей.

Филиппины стали первой зарубежной страной, закупившей ракетную систему "Брамос". Разработчики рассчитывали, что сделка с Филиппинами позволит открыть дорогу для продаж "БраМос" другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму, Таиланду и Индонезии.

Так, Министерство обороны Индонезии в январе этого года направило в посольство Индии в Джакарте письмо о возможной сделке по БРК "БраМос" на сумму 450 млн. долл. Министерство обороны Вьетнама в декабре прошлого года утвердило технические и коммерческие требования к покупке ракетных систем "БраМос". Стоимость проекта с Ханоем оценивалась примерно в 125 млн. долл. с опционами до 700 млн. долл.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана СП BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.