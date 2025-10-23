Войти
Граждан с военной подготовкой смогут привлекать к защите объектов в глубине РФ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский призвал не путать резервистов с "контрактниками" - действующими военными

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервистов и наиболее патриотически настроенных граждан планируется привлекать к мероприятиям по защите объектов в глубине территории РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", - сказал он в ходе брифинга по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Он отметил, что "брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, - резервистам". Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве. "Отмечу, что важно не путать резервистов с "контрактниками" - действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц", - добавил он. 

