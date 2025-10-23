Генштаб ВС: речь о мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ведомства вице-адмирал Владимир Цимлянский обратил внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Речь о мобилизации в контексте разработанного Минобороны РФ законопроекта о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не идет. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему", - сказал он на брифинге, посвященном законопроекту.