Войти
Lenta.ru

Названы цели на Украине для новых ФАБов

333
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Новые ФАБы смогут поражать цели в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять фугасные авиабомбы (ФАБ) с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники канала рассказали, что новые ФАБы созданы на основе реактивной ракеты Х-38. Они получили суженный корпус и аэродинамические крылья, благодаря чему ракеты можно запускать на расстояние до 200 километров. Также инженеры увеличили топливный объем и улучшили навигационный модуль.

После апгрейда дальность полета фугасных авиабомб увеличилась в 3-5 раз. В разговоре с Mash неназванные эксперты рассказали, что с помощью новых ФАБов можно поражать объекты противника в Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

При этом самолеты, которые переносят авиабомбы, остаются на безопасном удалении от систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия выходит на серийное производство бомб с дальностью до 200 километров. Также Скибицкий отметил их устойчивость к помехам украинских систем противовоздушной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-38
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО