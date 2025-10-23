Войти
Минобороны Германии планирует покупку дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 октября. Минобороны Германии планирует дополнительно заказать 15 многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" американской компании Lockheed Martin, сообщил агентству Reuters источник в парламенте Германии.

Данное сообщение подтверждает ранее опубликованную в журнале Spiegel информацию, согласно которой министерство подготовило для бюджетного комитета Бундестага пакет документов на покупку дополнительной партии F-35A, которая увеличит общий парк самолетов этого типа до 50 ед.

По данным анонимных источников Spiegel, специалисты Министерства обороны оценивают стоимость дополнительных истребителей в 2,5 млрд. евро (2,9 млрд. долл.).

ВВС Германии планируют увеличить парк боевых самолетов с учетом необходимости выполнения новых требований НАТО в области обороны и сдерживания. Ранее МО Германии уже заказало 35 истребителей F-35 для замены устаревших "Торнадо". Предполагается, что F-35 будут участвовать в операциях НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

В июле официальный Берлин отрицал планы увеличения заказа на F-35, но значительно возросший оборонный бюджет обеспечил большую гибкость расходования средств. Недавно МО Германии также заказало 20 дополнительных истребителей "Тайфун".

Истребители F-35 будут базироваться на авиабазе "Бюхель", где в защищенных хранилищах размещается американское ядерное оружие. С учетом увеличения парка до 50 самолетов ВВС Германии может потребоваться вторая база для их применения.

Дополнительная покупка F-35 также может усилить напряженность в отношениях с Францией из-за неопределенности с франко-германским проектом разработки перспективного истребителя FCAS (Future Combat Air System). Разногласия между Dassault Aviation и Airbus парализовали процесс создания демонстратора самолета. Немецкие официальные лица возлагают вину за сложившуюся ситуацию на Dassault Aviation, ссылаясь на то, что французская компания настаивает на ведущей роли, несмотря на первоначальное соглашение о распределении разработок в соотношении 50:50. Генеральный директор французской компании Эрик Траппье недавно заявил, что при необходимости Dassault сможет разработать самолет шестого поколения самостоятельно.

В то же время, закупка F-35 может быть положительно воспринята в Вашингтоне. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские оборонные инвестиции должны приносить пользу американским производителям.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить 8,4 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о закупке 35 самолетов F-35A было подписано в декабре 2022 года. Сборка первого истребителя началась в декабре 2024 года. Первые поставки запланированы на конец 2026 года.

Согласно планам, первоначально обучение личного состава будут проходить на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас) в США. К 2027 году самолеты будут размещены на авиабазе "Бюхель" в Германии.

Страны
Германия
США
Франция
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Airbus
Dassault
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
