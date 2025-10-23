Войти
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей

Молоточек судьи
Молоточек судьи.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Суд взыскал с завода "Прогресс" 100 млн руб за поставку продукции для вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Научно-производственного предприятия "Звезда" Московской области о взыскании задолженности свыше 100 миллионов рублей за поставленную приморскому авиазаводу "Прогресс" продукцию для вертолетов К-52М, сообщает арбитраж.

Как следует из материалов дела, между истцом АО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г. И. Северина" и ответчиком АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" был заключен договор во исполнение государственного контракта по государственному оборонному заказу в интересах министерства обороны РФ на изготовление и поставку продукции для вертолетов типа К-52М.

"Ссылаясь на нарушение ответчиком условий оплаты, истец обратился в арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании основного долга в размере 93 384 203 рубля, а также неустойки в сумме 18 009 519 рублей с последующим начислением по день фактической оплаты. Установлено, что факт поставки товара подтверждается материалами дела, следовательно, у ответчика возникло обязательство по его оплате", - говорится в сообщении.

Ответчик по существу требование не оспорил и мотивированный отзыв в материалы дела не представил. Он указал, что обязательства по договору не исполнены, поскольку государственный заказчик не осуществил финансирование по государственному контракту, в рамках которого заключен этот договор, говорится в тексте решения суда.

"Суд первой инстанции признал исковые требования законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме", - сообщает арбитраж.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в арбитражный суд Дальневосточного округа.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Прогресс Сазыкина
