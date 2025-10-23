Войти
Австралия закупит в США автономные необитаемые подводные аппараты компании Anduril

Американская оборонная компания Anduril
Американская оборонная компания Anduril.
Источник изображения: Ann Wang / Reuters

ЦАМТО, 22 октября. В ходе переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе стороны подписали несколько знаковых многомиллиардных соглашений о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и обороны.

Соглашения стали результатом многомесячных переговоров и, как ожидается, значительно укрепят безопасность цепочки поставок, энергетическую независимость и военное сотрудничество между двумя союзниками.

Как заявил Э.Альбанезе, в течение следующих шести месяцев обе страны обязуются инвестировать более 8,5 млрд. долл. США в рамках совместных инвестиционных проектов.

В частности, будут осуществлены совместные инвестиции в размере 3 млрд. долл. США в проекты по добыче критически важных минералов, извлекаемые ресурсы которых оцениваются в 53 млрд. долл. США.

В информационном бюллетене, опубликованном Белым домом, программа "Критически важные минералы" описывается как "модель глобального сотрудничества в области цепочек поставок".

В документе также говорится, что Министерство обороны США профинансирует строительство современного завода по переработке галлия мощностью 100 т в год в Западной Австралии.

В сфере обороны Австралия согласилась приобрести автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) компании Anduril на сумму 1,2 млрд. долл. США. ВС Австралии также в ближайшее время получат первую партию вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" в рамках отдельного соглашения на сумму 2,6 млрд. долл. США.

Кроме того, Австралия уже выделила 1 млрд. долл. США на расширение производственной базы подводных лодок по трехстороннему проекту AUKUS (между Австралией, Великобританией и США) и, как ожидается, что к концу года будет выделен еще один транш на сумму 1 млрд. долл. США.

Австралия также вкладывает значительные средства в систему противовоздушной и противоракетной обороны, включая контракты на сумму 2 млрд. долл. США с американскими компаниями на создание объединенной системы управления JABMS (Joint Air Battle Management System).

Американо-австралийский альянс также работает над повышением устойчивости цепочки поставок боеприпасов в рамках австралийской инициативы по управляемому оружию и боеприпасам (GWEO – Guided Weapons and Explosive Ordnance).

Соглашения также направлены на поддержку более 200 поставщиков промышленной продукции в различных штатах США, включая Техас, Флориду, Арканзас и Алабаму.

Справочно:

Компания Anduril производит несколько типов подводных аппаратов, включая автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) типа Dive-LD, которые могут работать на различных глубинах. Компания также разрабатывает торпеды Copperhead-M на базе АНПА.

