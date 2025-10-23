Финансово-экономические службы войдут в штаты полков, бригад и дивизий

Войти
Первый замминистра обороны Леонид Горнин
Первый замминистра обороны Леонид Горнин.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Включение планируется завершить до конца 2025 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Включение финансово-экономических служб в штаты полков, бригад и дивизий планируется завершить до конца 2025 года, заявил первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин.

"Проработан вопрос целесообразности введения в войсковом звене в штаты полка, бригады, дивизии финансовых органов. Организована работа по его реализации в Вооруженных силах РФ. Основные мероприятия по включению в штаты полков, бригад, дивизий финансово-экономических служб будут завершены в этом году", - написал Горнин в статье, опубликованной в газете "Красная звезда".

Первый замминистра подчеркнул, что это позволит интегрировать систему финансового обеспечения в единую вертикаль подчинения и будет способствовать выполнению задач обеспечения войск. Горнин отметил, что при централизации порядка обеспечения сохранятся механизмы зачисления денежного довольствия на карты платежной системы "Мир".

По его словам, в настоящее время развернута большая работа по внедрению современных систем единой информационной среды во все процессы деятельности финансово-экономической службы ВС РФ. 

