Киев остался без обещанной техники: Канада так и не отремонтировала броневики

Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит обещанные Канадой легкобронированные машины, Министерство обороны страны аннулировало контракт на ремонт списанных броневиков. Об этом сообщает канадская пресса со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

Длившаяся с 2023 года эпопея с передачей Украине 25 списанных легкобронированных машин LAV-25 завершилась. Как оказалось, обещанные бронемашины так и не были отремонтированы и теперь, наверное, уже не будут. Минобороны Канады расторгло контракт на их восстановление и модернизацию, заключенный с компанией Armatec Survivability на сумму 178 млн долларов США (250 млн канадских). Причины решения не разглашаются.

Канадское правительство еще в 2023 году пообещало Зеленскому поставить 25 выведенных из эксплуатации канадской армии и списанных бронемашин. Однако перед передачей их необходимо было отремонтировать, чтобы привести в более-менее рабочее состояние. Планировалось, что проблем с поставками не будет, а ВСУ уже в 2024 году будут во всю эксплуатировать канадские броневики.

О том, что «окутанный тайной» контракт на ремонт и модернизацию бронемашин может быть сорван, западная пресса писала еще неделю назад. Причины не называются, канадское Минобороны хранит «гордое» молчание, не желая комментировать ситуацию. А украинская армия осталась без обещанной бронетехники.

Западные спонсоры киевского режима частенько подсовывают Киеву списанную технику вместо обещанной новой. В этом же случае даже списанной не поставили.

