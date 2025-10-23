Войти
Россия и Никарагуа заключили соглашение о военном сотрудничестве

Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

План совместной работы будет разрабатываться ежегодно

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия и Республика Никарагуа подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение предполагает "обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, координацию усилий по совместному противодействию вызовам и угрозам глобальной и региональной безопасности и стабильности". Москва и Манагуа также будут сотрудничать на международных площадках по ключевым проблемам международной безопасности и стабильности.

В частности, стороны условились обмениваться опытом по вопросам реализации национальных военных доктрин, в сфере строительства, реформирования и комплектования вооруженных сил, по противодействию международному терроризму и пиратству, а также сотрудничать в области радиационной, химической и биологической защиты. Совместная работа будет проводиться в сфере информационной безопасности и в оказании взаимной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Для реализации положений соглашения уполномоченными органами России и Никарагуа будет создана рабочая группа. Ежегодно будет разрабатываться план военного сотрудничества.

С российской стороны документ был подписан 22 сентября министром обороны Андреем Белоусовым. В те же дни он проводил переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо, в ходе которых отметил, что сотрудничество двух стран в военной сфере основано на "принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга" и проверено временем. 

