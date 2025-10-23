Войти
Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По мнению главы движения "Другая Украина", речь идет о Владимире Зеленском и его банде

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главным препятствием к миру на Украине являются Владимир Зеленский и его банда, констатировал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если заключить мир, то чем же Зеленский будет зарабатывать? Ведь остальные источники доходов на Украине им уничтожены. Украина как государство не способна существовать ни в экономическом, ни в правовом отношении. Зеленский зарабатывает сотни миллиардов долларов на войне, а украинский народ его политикой обречен на страдание и уничтожение", - пишет политик в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук обратил внимание, что над гражданами страны открыто издеваются. Например, советник Зеленского предложил украинцам защищаться от отключения света и тепла дыхательными практиками.

"О какой заботе об интересах граждан может идти речь у этой преступной власти?! Нелегитимный вместе со своими кукловодами создает систему, которая не предполагает мира в принципе. Украина благодаря преступной политике Зеленского окончательно превратилась в анти-Россию, которая всегда будет воевать со своим северным соседом. Только уничтожение нацистской идеологии и антироссийского законодательства принесет на эти земли мир, но наркофюрер делает все, чтобы этого не случилось. Зеленский и его преступная банда являются главным препятствием к миру", - продолжил лидер "Другой Украины".

В политике Зеленского, пишет Медведчук, все более очевидным становится противоречие: Украине мирное соглашение нужно более, чем кому-либо, но ее нелегитимное руководство не в состоянии обеспечить мир своей стране ни при каких условиях. Так, в Вашингтон вместо мирного плана он привез план войны.

"Дипломатия" в исполнении Зеленского заключается только в том, чтобы тысячи раз повторять неприемлемые для России условия. И у него такие же дебильные европейские союзники, которые готовят вместе с ним очередной "мирный план", где не только совершенно не учтены российские интересы, но и не учтена реальность вообще: ни политическая, ни экономическая, ни военная", - заключил политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
