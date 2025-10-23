Novinky: Чехия разработает, произведет и передаст в дар Украине спутник ДЗЗ

ЦАМТО, 22 октября. Чехия в течение года разработает, произведет и передаст в дар Украине спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 21 октября издание Novinky со ссылкой на чешского министра транспорта Мартина Купку.

Спутник сможет собирать информацию независимо от погоды и времени дня. Украина пока не обладает подобной технологией. Что касается снимков из космоса, то Киев пока вынужден полагаться на данные, полученные из-за рубежа.

"Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере", – заявил М.Купка.

По словам министра, Чехия станет первой страной, предоставившей Украине такую форму космической помощи. Чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, особенно в строительстве малых спутников, примут участие в разработке и создании спутника для Украины.

Чешский спутник будет оснащен технологией, сочетающей в себе систему радиолокационного сканирования, оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит вести наблюдение за поверхностью Земли и ночью, и в сложных погодных условиях, сообщает "РИА Новости".