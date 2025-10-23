В Тегеране проходит 11-е заседание белорусско-иранской межправкомиссии по ВТС

ЦАМТО, 22 октября. Белорусская делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран.

Насыщенная деловая программа визита в рамках 11-го заседания Совместной белорусско-иранской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству включает серию переговоров и посещение ряда предприятий военно-промышленного комплекса Ирана.

Во вторник, 21 сентября, состоялись переговоры сопредседателей комиссии: главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса и заместителя министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран (по МТО) бригадного генерала Масуда Ораи.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели актуальные вопросы развития военно-технического сотрудничества, а также перспективные направления совместной работы. Подчеркнута успешная динамика реализации существующих договоренностей. Встреча подтвердила обоюдное стремление к развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Этот визит наглядно демонстрирует практическую направленность белорусско-иранского диалога и открывает дополнительные возможности для кооперации, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.