Войти
ЦАМТО

В Тегеране проходит 11-е заседание белорусско-иранской межправкомиссии по ВТС

410
0
0
Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 октября. Белорусская делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран.

Насыщенная деловая программа визита в рамках 11-го заседания Совместной белорусско-иранской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству включает серию переговоров и посещение ряда предприятий военно-промышленного комплекса Ирана.

Во вторник, 21 сентября, состоялись переговоры сопредседателей комиссии: главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса и заместителя министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран (по МТО) бригадного генерала Масуда Ораи.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели актуальные вопросы развития военно-технического сотрудничества, а также перспективные направления совместной работы. Подчеркнута успешная динамика реализации существующих договоренностей. Встреча подтвердила обоюдное стремление к развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Этот визит наглядно демонстрирует практическую направленность белорусско-иранского диалога и открывает дополнительные возможности для кооперации, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 10:33
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение
  • 23.10 09:45
  • 11001
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 08:26
  • 2
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 06:31
  • 0
Еще раз о танках, раз уж эта тема часто всплывает снова и снова.
  • 23.10 06:22
  • 1
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 23.10 06:16
  • 1
«Даже работать будет не нужно»: Маск представил версию «технокоммунизма»
  • 23.10 02:06
  • 1
Комментарий к "Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ"
  • 23.10 00:59
  • 0
Комментарий к теме "Война на Украине: первый день"
  • 22.10 22:34
  • 75
Война на Украине: первый день
  • 22.10 14:03
  • 43
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 22.10 11:24
  • 1
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
  • 22.10 11:09
  • 2
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 22.10 09:40
  • 1
В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО