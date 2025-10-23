ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности

Войти
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Инициатива пошла напрямую от главы ведомства Андрея Белоусова, отметил источник агентства

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ учредило новый департамент повышения эффективности - он будет оптимизировать и масштабировать внешние и внутренние процессы. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к военному ведомству.

"Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей", - рассказал собеседник агентства, отметив колоссальный потенциал для оптимизации.

По его словам, такая инициатива пошла напрямую от главы Минобороны Андрея Белоусова - на коллегии в прошлом декабре он поручил системно проводить оптимизацию процессов и создать соответствующую внутреннюю компетенцию.

Источник заметил, что речь идет в первую очередь о сокращении числа отчетных документов и излишних согласований, а также на упрощение взаимодействия с военнослужащими и их семьями.

Он подчеркнул, что ряд оптимизационных решений уже введен, а часть задач пока находится на уровне проработки. Cобеседник агентства пояснил, что изменению подлежат порядка 50 рабочих процессов - информация по некоторым из них является закрытой.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. 

2 комментария
№1
23.10.2025 05:50
Казалось, что основная оптимизация - это повышение эффективности бюджетных расходов. Когда мы видим результаты освоения денег, выделенные на целевые программы типа оздоровления Волги или сохранения Байкала сразу понимаем как же богата наша страна и сколько ещё резервов имеет бюджет, часть из которых можно направить и на производство вооружений и на СВО.
Как то сразу вспоминается фильм "Илья Муромец", когда Хан повелел вытрясти деньги из своих мурзей.
0

№2
23.10.2025 08:26
Департамент повышения эффективности это СМЕРШ. Страна воюет. А чинуши нечего не бояться. Воруют, это ещё Деточкин сказал много лет назад.
0

