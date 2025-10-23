США снова пытаются заменить российский обогащённый уран оружейным плутонием

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены полностью отказаться от закупок российского урана для атомных электростанций, используя в качестве топлива оружейный плутоний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ Минэнерго США.

Министерство энергетики предложило энергетическим компаниям США доступ к оружейному плутонию, который, по задумке, должен заменить закупаемый у России уран. Предполагается, что закупившие плутоний компании переработают его и будут применять в качестве топлива в современных реакторах АЭС. Запасы оружейного плутония у США есть, они остались от старых боеголовок, уже снятых с вооружения.

Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 тонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны.

- пишет издание.

Это не первая попытка американцев использовать оружейный плутоний в гражданских целях, в частности в качестве топлива для АЭС. Но от этого пришлось отказаться из-за очень больших затрат на его переработку. Тем не менее пара компаний уже готовятся подать заявки.

Стоит отметить, что США уже довольно длительное время пытаются отказаться от закупок обогащенного урана у России, но безуспешно.