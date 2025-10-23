Украина осталась без крылатых ракет, обещания Зеленского оказались ложью

Источник изображения: topwar.ru
Никаких крылатых ракет собственной разработки у Украины нет, все обещания Зеленского о производстве до 3 тысяч ракет в год оказались очередной ложью. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
В прошлом году Зеленский пообещал буквально завалить ВСУ ракетами украинской разработки, развернув их производство на Украине и выйдя на выпуск минимум 3 тысяч ракет в год. Планировалось, что это позволит Киеву отказаться от западных ракет, которых очень мало дают, да еще и с ограничениями на удары по России. Выпуская собственные, Украина могла атаковать любые российские регионы, не оглядываясь на своих хозяев.
Однако прошел год, а обещанных ракет так и нет. Как подчеркнул Костенко, не то что производство не справляется и их выпуск мал, а их нет вообще. Нардеп требует спросить за это с Зеленского.
— заявил нардеп.
Как отмечают эксперты, послемайданная Украина сегодня не в состоянии разрабатывать и производить ракеты. Во-первых, утрачены компетенции, во-вторых, уничтожены предприятия. А в гаражных условиях производство не развернешь.