Никаких крылатых ракет собственной разработки у Украины нет, все обещания Зеленского о производстве до 3 тысяч ракет в год оказались очередной ложью. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

В прошлом году Зеленский пообещал буквально завалить ВСУ ракетами украинской разработки, развернув их производство на Украине и выйдя на выпуск минимум 3 тысяч ракет в год. Планировалось, что это позволит Киеву отказаться от западных ракет, которых очень мало дают, да еще и с ограничениями на удары по России. Выпуская собственные, Украина могла атаковать любые российские регионы, не оглядываясь на своих хозяев.

Однако прошел год, а обещанных ракет так и нет. Как подчеркнул Костенко, не то что производство не справляется и их выпуск мал, а их нет вообще. Нардеп требует спросить за это с Зеленского.

Никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена и кто в этом виноват. Но это с самого начала было нереалистично — нужно просто посчитать, сколько стоят нормальные ракеты.

— заявил нардеп.

Как отмечают эксперты, послемайданная Украина сегодня не в состоянии разрабатывать и производить ракеты. Во-первых, утрачены компетенции, во-вторых, уничтожены предприятия. А в гаражных условиях производство не развернешь.