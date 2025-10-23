Хорошо защищенный БМР-3М на базе Т-90А выполняет самые сложные задачи

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Созданные на шасси основного боевого танка Т-90А боевые машины разминирования БМР-3М "Вепрь" продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Министерство обороны Российской Федерации разместило видеоматериал, в котором рассказывается, как инженерные подразделения группировки войск "Север" уничтожают взрывоопасные предметы, оставленные формированиями киевского режима в приграничных районах Курской области.

Здесь как раз активно применяется "Вепрь", обладающий уникальными возможностями. Танковый минный трал способен обезвреживать различные типы современных мин, в том числе противобортные.

Видео: Минобороны РФ

На БМР-3М установлена динамическая защита "Контакт-1". Стойкость днища также усилена. Имеется гранатометная система постановки дымовых завес 902В "Туча".

Экипаж - два человека. Внутри также помещаются три бойца. Вооружение - 12,7-мм пулеметная установка закрытого типа. Масса без трала - 35500 кг, с тралом - 43000 кг.

Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч, а во время траления - 15 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км.

