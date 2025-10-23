Учебная тропа: Россия и Шри-Ланка начали первые совместные военные маневры

Их главная цель — отработка борьбы с незаконными вооруженными формированиями и обмен уникальным опытом

Россия и Шри-Ланка впервые проводят совместные учения, которые получили название «Тропа Росомахи – 2025». Главная цель этих маневров — отработка борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также обмен уникальным опытом: российские бойцы поделятся тактикой, наработанной в ходе СВО, и узнают особенности проведения операций в условиях тропических джунглей от ланкийских военнослужащих. По мнению экспертов, эти маневры — необходимый первый, проверочный шаг для развития военного сотрудничества между государствами в будущем.

Цель учений России и Шри-Ланки

Торжественная церемония открытия учений состоялась 21 октября в Центре подготовки Сухопутных войск и специальных подразделений вооруженных сил Шри-Ланки. Министерство обороны России сообщило, что особый акцент во время тренировок будет сделан на повышении оперативной совместимости подразделений и обмене лучшими методами ведения боевых действий в современных условиях.

Российские военнослужащие освоят особенности операций в условиях густой тропической растительности и высоких температур. Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что армия Шри-Ланки обладает обширным опытом боев в такой местности, полученным в ходе длительного противостояния с группировкой «Тигры освобождения Тамил-Илама».

В свою очередь, ланкийские военные изучат российский опыт применения FPV-дронов и других малых беспилотных аппаратов в городских боях. Способность обнаруживать цели, наносить точечные удары и вести разведку в плотной застройке с помощью беспилотников — это опыт, которым сейчас обладают только Россия и Украина, добавил эксперт.

— Главная цель — борьба с незаконными вооруженными формированиями — остается актуальной для обеих стран, — рассказал он «Известиям». — Хотя в Шри-Ланке сегодня относительно спокойно, потенциальные угрозы сохраняются. В частности, в последние годы государство становилось мишенью для «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Так, в 2019 году после серии взрывов, ответственность за которые взяла на себя эта террористическая группировка, погибли более 320 человек, почти 500 получили ранения.

По мнению эксперта, совместные маневры России и Шри-Ланки — это историческое событие, которое можно назвать шагом к знакомству. Мы только начнем изучать друг друга, присматриваться и налаживать коммуникацию. Без подобного первого проверочного опыта двигаться дальше в военном взаимодействии очень сложно.

Справка «Известий» Российская Федерация и Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка официально закрепили развитие двустороннего военного сотрудничества в 2018 году, подписав межправительственное Соглашение, нацеленное на укрепление взаимного доверия, развитие дружественных отношений и усиление международной безопасности. Документ предусматривает активный обмен мнениями и информацией по ключевым военным вопросам, что имеет особую важность в контексте совместной борьбы с терроризмом. Партнерство включает тесное взаимодействие в миротворческой деятельности: от обмена опытом до участия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН. Значительный акцент делается на совместной работе в области подготовки войск и сил. Соглашение также охватывает специфические сферы: военную медицину, историю, топографию и гидрографию, а также развитие связей в военной культуре и спорте.

Маневры продлятся с 21 октября по 4 ноября и развернутся на полигоне «Мадуру Ойа», расположенном неподалеку от Коломбо. Информация о предстоящих тренировках была обнародована Восточным военным округом в мае, по итогам планирующей конференции, состоявшейся ранее в Хабаровске.

Внимание региональных игроков

Для Москвы это в первую очередь возможность продемонстрировать сохранение и даже расширение партнерских связей за пределами Евразии и усилить присутствие в Южной Азии и вообще Азиатско-Тихоокеанском регионе. А для Шри-Ланки это сигнал о внешнеполитической самостоятельности и попытка диверсифицировать военно-технические связи, не ограничиваясь Индией и Китаем, сказал «Известиям» политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев.

Учитывая то, что это первые подобные маневры России и Шри-Ланки, они, безусловно, могут привлечь пристальное внимание региональных игроков. Индия в целом традиционно рассматривает Шри-Ланку как часть своей стратегической геополитической орбиты, поэтому любые военные учения, особенно вблизи ее границ, воспринимаются с определенной степенью настороженности, а именно как сигнал расширения внешнего военного присутствия в Индийском океане, отмечает Королев.

Индия пока официальных комментариев не давала, и здесь мнения относительно реакции Нью-Дели расходятся.

— Индия рассматривает эти учения как военное сотрудничество между двумя важнейшими стратегическими партнерами. Она видит в этом способ укрепления регионального мира и стабильности, — говорит «Известиям» заместитель генерального директора Центра изучения наземных боевых действий в Нью-Дели Ракеш Бхадаурия.

Кто вряд ли положительно отнесется к такого рода сотрудничеству, так это США и Китай, утверждает Бхадаурия. Каждая из стран стремится к доминированию в АТР, а новый активный игрок в регионе, тем более с такими ресурсами, усиливает конкуренцию.

Однако важно подчеркнуть, что Россия развивает сотрудничество со Шри-Ланкой всесторонне, поэтому углубление связей не стоит рассматривать исключенном в военном измерении. Есть и мощная экономическая мотивация. Так, Шри-Ланка рассчитывает, что российские компании примут участие в создании инфраструктуры, необходимой для приема СПГ. Затем РФ могла бы экспортировать свой СПГ на Шри-Ланку, заявили в республике. Сейчас стороны как раз обсуждают перспективы совместных проектов в области энергетики.

15 октября министр энергетики Кумара Джаякоди провел переговоры с российским коллегой Сергеем Цивилевым. Ланкийская сторона заинтересована в сотрудничестве в области поставок угля, нефти, нефтепереработки и СПГ.

Развивается и культурное сотрудничество двух стран. Буквально 21 октября министр культуры России Ольга Любимова встретилась с послом Республики Шри-Ланка Шобини Каушала Гунасекера. «Культурное сотрудничество России и Шри-Ланки выступает перспективным направлением для укрепления многопрофильного двустороннего диалога», — заявила Любимова. Глава ведомства отметила важность обмена опытом в работе с культурными ценностями, популяризации национальных традиций и искусства.

Юлия Леонова

Анастасия Костина