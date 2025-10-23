Источник изображения: Фото: "Военный обозреватель"

Авиационные формирования киевского режима раньше для ударов по наземным целям, в основном, использовали старые Су-27, Су-27УБ и МиГ-29, выпущенные в советские годы. Судя по всему, в настоящее время эта авиационная техника из-за потерь, нанесенных российскими истребителями и ракетными комплексами противовоздушной обороны, сократилась до минимального количества.

Поэтому враг решил задействовать поставленные натовцами F-16AM. В социальных сетях появилась фотография одного такого самолета с украинскими опознавательными знаками. Под его крыльями подвешены американские ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности с активными радиолокационными головками самонаведения AIM-120 AMRAAM и ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder.

Кроме того, видны управляемые авиационные бомбы малого диаметра GBU-39/B массой 129 кг. Они оборудованы системой спутникового наведения и имеют дальностью свыше 100 км.

Видно, что пилот снизил высоту полета до максимального значения. Те же действия ранее предпринимались и теми, кто летал на Су-27 и МиГ-29, но это им не сильно помогло. То же самое случится и с F-16AM, они станут целями для наших Су-35 и других самолетов, задействованных в специальной военной операции. Аналогичная участь ждет французские Mirage 2000, если их попытаются применить на фронте.

Роман Катков