Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство

Россия всегда была и остается для Беларуси основным поставщиком продукции военного назначения. Об этом в прошедшие выходные в эфире телеканала СТВ заявил замначальника Департамента международного военного сотрудничества минобороны Беларуси Дмитрий Рябихин. Кроме того, он отметил, что «в ближайшее время мы увидим те новые образцы, которые будут поступать».

Речь, вероятнее всего, идёт о продолжении поставок зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и вертолетов Ми-35М, о которых ещё в мае текущего года говорил начальник вооружения вооружённых сил Беларуси Андрей Федин на Международной выставке MILEX-2025. Кроме того, приземлившиеся в августе на одном из белорусских аэродромов самолёты Су-30 СМ2 были названы «очередной партией» и, следовательно, стоит ожидать прибытие и последующих партий этих машин.

Насыщение белорусской армии современными образцами российского оружия происходит в рамках совместной деятельности по укреплению оборонного потенциала Союзного государства, в том числе в интересах повышения боевых возможностей региональной группировки войск, развёрнутой на территории Беларуси с 2021 года, и Единой региональной системы ПВО, функционирующей с 2009 года. В развитие этой темы стоит вспомнить и планируемое размещение в Беларуси БРК «Орешник».

В целом же, о перспективах подобного рода сотрудничества говорит факт недавнего подписания программы стратегического партнерства на 2026−2030 годы и плана сотрудничества на 2026 год, которые были утверждены 15 октября в Москве на заседании совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России. Выступая на данном мероприятии, министр обороны России Андрей Белоусов чётко дал понять, что в современных условиях «намного продуктивнее укреплять единое российско-белорусское оборонное пространство», при этом придавая особое значение военно-техническому потенциалу Союзного государства.

В этом свете заявление президента России Владимира Путина о скором появлении нового мощного российского оружия следует уже рассматривать в более широком смысле – именно в контексте обеспечения военной безопасности межгосударственного объединения. Причём, какое это может быть оружие, которое появится у России, а потом, весьма логично, что и на белорусской земле, аналитики рассуждают до сих пор. При этом, большая часть их оценок сводится к трём основным направлениям: оружие крайней меры (его используют только в случае глобальной эскалации), гиперзвуковые комплексы, системы на новых физических принципах (лазеры, электромагнитные установки и др.).

К какому бы мнению не пришли эксперты, очевидно одно – в нынешних реалиях вопросы переоснащения армий Союзного государства новейшим и перспективным вооружением ещё долго не потеряют своей актуальности. А сотрудничество России и Беларуси в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.

Владимир Вуячич