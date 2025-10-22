Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить

Робот X1

Сотрудники технологического института Калифорнии продемонстрировали систему, в которой гуманоидный робот и летающий дрон совместно выполняют сложные задачи.

Современные роботы демонстрируют высокую эффективность в конкретных условиях — одни хорошо летают, другие передвигаются по земле. Однако уже сейчас важной задачей становится создание интегрированных комплексов, которые могли бы использовать преимущества разных способов передвижения, компенсируя недостатки каждого из них. Для эксперимента команда использовала гуманоидного робота G1 от компании Unitree, разместив на его спине разработанный в институте дрон M4. Объединенная система получила название X1. Особенность дрона M4 заключается в способности не только летать, но и трансформироваться для наземного перемещения — при необходимости защитные кожухи роторов поворачиваются, превращаясь в колеса. В демонстрационном сценарии робот G1 вышел на открытое пространство, наклонился, позволив дрону взлететь с его спины. После этого M4 приземлился, продолжил движение по земле до встречи с водной преградой, которую преодолел по воздуху. Хотя внешне маневры выглядят простыми, их реализация потребовала трех лет работы по решению многочисленных технических сложностей. Исследователям пришлось модифицировать гуманоидного робота для автономной навигации вместо простого копирования человеческих движений. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивости при переносе дрона на спине, что требовало учета изменений в балансе. Благодаря этому робот научился не только ходить по разным поверхностям и преодолевать лестницы, но и делать это с дополнительной нагрузкой.

Александр Козырев